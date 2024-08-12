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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Saray ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüceer, Beyazköy ve Çukurtyurt mahallelerinde süren düğün salonu çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

İş yerlerini ziyaret eden Yüceer, esnaf ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Vatandaşların mutlu anlarına ev sahipliği yapacak modern tesisler inşa ettiklerini aktaran Yüceer, "Düğün salonu inşaatları sürüyor. Mahallelerimizin her alanda daha yaşanabilir hale gelmesi için durmaksızın çalışıyoruz."ifadelerini kullandı.

Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeniyol ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, üniversitede yapılan çalışmalar konusunda Yeniyol'a bilgi verdi.

Yeniyol da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.