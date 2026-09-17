Tekirdağ Çerkezköy merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheliden 12\'si tutuklandı

Tekirdağ Çerkezköy merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheliden 12'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),
Kaynak: DHA
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