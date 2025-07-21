Tekirdağ'da 299 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 299 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde bir iş yeri ve otomobilde yaptıkları aramada 299 bin makaron ele geçirdi.

İş yeri sahibi ve otomobil sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.