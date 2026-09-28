Tekirdağ'da 3 ilçede üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 3 ilçede üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Süleymanpaşa ve Çorlu'da uyuşturucu, Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca bulundu; şüpheliler gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

??????? Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
SüleymanpaşaÇerkezköyTekirdağGüvenlik3. SayfaGüncelÇorluSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 3 ilçede üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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