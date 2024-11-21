Tekirdağ'da 3 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 3 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Tekirdağ\'da 3 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 3 ton 260 kg kaçak nargile tütünü bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

21.11.2024 15:18
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Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 ton 260 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde bir organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada ve bir araçta arama yaptı.

Aramada, 3 ton 260 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 3 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika

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