Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü, 6 şilep ve tanker seyrine devam etti

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü, 6 şilep ve tanker seyrine devam ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan fırtına etkisini yitirince deniz ulaşımı normale döndü. Sahile demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker seyrine devam ederken, olumsuz hava nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da yeniden avlanmaya başladı.
Tekirdağ'da fırtınanın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak için denize açıldı.
Kaynak: AA
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