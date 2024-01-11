 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi 3 bin yabancı hastaya hizmet verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi 3 bin yabancı hastaya hizmet verdi

Tekirdağ'da bulunan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, 30 farklı ülkeden 3 bin yabancı hastaya hizmet verdi. 605 yatak, 128 poliklinik, 17 ameliyathane, 124 yoğun bakım, 22 palyatif, 22 diyaliz üniteleri, 15 yenidoğan yoğun bakım servisi ve 9 çocuk yoğun bakım yatağı bulunan hastane, bölgenin sağlık üssü olarak öne çıkıyor. Hastane, son sistem fiziki donanımları ve nitelikli tıbbi hizmetleriyle bölgeye sağlık hizmeti sunuyor. Ayrıca hastane, 651 deprem izolatörleriyle güven veriyor.

Tekirdağ\'da Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi 3 bin yabancı hastaya hizmet verdi
11.01.2024 - 12:45,
Abone Ol

Tekirdağ'da 3 yıl önce açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bugüne kadar aralarında 30 farklı ülkeden 3 bin yabancı hastaya hizmet verdi.

Süleymanpaşa ilçesinde 2020 yılında açılan 114 bin 312 metrekare alana kurulu, 605 yatak, 128 poliklinik, 17 ameliyathane, 124 yoğun bakım, 22 palyatif, 22 diyaliz üniteleri, 15 yenidoğan yoğun bakım servisi ve 9 çocuk yoğun bakım yatağı bulunan hastane "bölgenin sağlık üssü" olarak öne çıkıyor.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin Trakya'nın sağlık üssü konumunda olduğunu söyledi.

Hastanenin yakın illerden gelenlere de hizmet verdiğini ifade eden Kalkan, "Hastaneden 3 yılda 1 milyon 50 bini acil başvurusu olmak üzere toplamda 4 milyon 587 bin hasta ayakta poliklinik hizmeti almıştır. 11 bini yoğun bakımda yatmak üzere 71 bin hastamız yatarak tedavi hizmeti aldı. Toplamda 129 bin cerrahi işlem gerçekleştirilerek hastalarımız şifalarına kavuşturulmuşlardır. Hastanemizde özellikle kardiyoloji ve kalp cerrahisi alanında nitelikli tıbbi işlemler gerçekleştirildi." dedi.

Kalkan, hastanenin son sistem fiziki donanımları, nitelikli tıbbi hizmetleriyle bölgeye sağlık hizmeti sunduğunu aktararak, 39 bin civarında hastane acil servislerine hasta kabulü gerçekleştiğini, bunların 4 bin 587'sinin il dışından sevkler olduğunu dile getirdi.

Hastanenin farklı ülkelerden gelen hastalara da hizmet verdiğini belirten Kalkan, "Sağlık turizmi kapsamında 3 binin üzerinde hastaya tedavi imkanı sunuldu. Gelen hastalar başta Balkan ülkeleri olmak üzere Kanada'dan, Japonya'dan, Asya'dan tüm Türk Cumhuriyetlerimiz olmak üzere inanılmaz bir şekilde farklı coğrafyalardan hastanemize tedavi olmak üzere gelen yabancı hastalarımız da bulunmaktadır. Onların gözlemleri, izlemleri bize geri dönüş bilgileri de bu ivmenin artarak devam edeceğini göstermektedir." diye konuştu.

Şehir Hastanesi 651 deprem izolatörleriyle güven veriyor

Kalkan, yapılarda izolatörlerin kullanılmasının sarsıntıların azaltılması noktasında çok faydalı olduğunu hatırlattı.

Hastanelerinin izolatörler dışında kendine mahsus donatı sistemlerine sahip olduğunu aktaran Kalkan, şunları kaydetti:

"6 bin 500 metrekarelik güneş paneli, 11 tonluk yağmur suyu depolama alanları ve yine 450 tonluk yakıt tankı rezervi, 90 bin litrelik oksijen rezerviyle herhangi bir olası afet durumunda da hizmetini yüzde 75 kapasitesinde sürdürmesi halinde 90 gün hiçbir yerden ilave katkı almadan sağlık hizmetini sürdürebilecek bir kapasitedir. Ayrıca 651 kolonunda sismik deprem izolatörleri ile güçlendirilmiş bir yapıyı bünyesinde barındırmaktadır. Esnek fiber optik yapılarıyla da genel hizmet sunumlarında hastanemiz bir çevre dostu hastane konumunda hizmetini sürdürmektedir."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şehir Hastanesi, Cengiz Kalkan, Tekirdağ, Güvenlik, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi 3 bin yabancı hastaya hizmet verdi - Son Dakika


13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36
Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek

Son Dakika
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:18:15. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi 3 bin yabancı hastaya hizmet verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement