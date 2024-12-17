Tekirdağ\'da Kaçakçılık Operasyonu: 666 Kuş ve 235 Bin Makaron Ele Geçirildi

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TEKİRDAĞ'da polisin kaçakçılık operasyonunda 666 kuş ile 235 bin makaron ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 160 Bengal ispinozu, 158 papağan, 143 Hint bülbülü, 205 muhabbet kuşu ile 235 bin makaron ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.