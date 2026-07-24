Tekirdağ'da Kuvvetli Sağanak
Tekirdağ'da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi, su birikintileri oluştu.
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına ve parklardaki kamelyalara sığındı.
Sağanak nedeniyle Hayrabolu ve Soğancılar caddelerinde su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla hafta başına kadar sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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