ALEVLERİN YAKLAŞTIĞI MAHALLE BOŞALTILIYOR
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgeye takviye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlerin Sofuköy Mahallesine yaklaşması üzerine jandarma ekipleri vatandaşların evlerini tahliye etmelerini istedi. Bunun üzerine mahalle sakinleri hayvanlarını ahırlardan çıkarıp güvenli alana götürmeye başladı. Bölgeye takviye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına, 5 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 15 itfaiye aracı ile müdahale sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Orman Yangını: Mahalle Boşaltılıyor - Son Dakika
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