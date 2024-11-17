Tekirdağ'da Poyraz, Kızıl Yosunları Kıyıya Taşıdı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Poyraz, Kızıl Yosunları Kıyıya Taşıdı

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Tekirdağ kıyılarında poyraz fırtınası nedeniyle yoğun kızıl yosun birikintileri oluştu.

17.11.2024 18:04
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(TEKİRDAĞ - ÖZEL) Tekirdağ'da poyraz fırtınası kızıl yosunları kıyıya taşıdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ kıyılarında poyraz fırtınasıyla birlikte yoğun kızıl yosun birikintileri yeniden görüldü.

Tekirdağ'da etkili olan poyraz fırtınası, kıyılara büyük miktarda kızıl yosun taşıdı. Daha önce de bölgede gözlemlenen bu durum, özellikle Süleymanpaşa sahilinde yaşandı. Sahil boyunca biriken kızıl yosunlar, vatandaşların da ilgisini çekti. Kızıl yosunların denizdeki akıntı ve rüzgarlarla kıyıya taşındığı ifade edilirken, geçtiğimiz haftalarda da benzer bir olayın yaşandığı Tekirdağ kıyılarındaki yosunların rüzgarın yön değiştirmesiyle kıyıyı terk etmesi bekleniyor.

Tekirdağ\'da Poyraz, Kızıl Yosunları Kıyıya Taşıdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Poyraz, Kızıl Yosunları Kıyıya Taşıdı - Son Dakika

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