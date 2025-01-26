Tekirdağ'da Sahil Keyfi

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Tekirdağ'da güneşli havayı gören vatandaşlar sahile akın etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Alkaya sahilinde ocak ayında güneşli havayı gören vatandaşlar sahile akın etti.

Güzel havayı fırsat bilen Tekirdağlılar, soluğu sahil bandında aldı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 8 derece olduğu Tekirdağ'da, bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, bazıları balık tutmayı tercih etti. Kafelerde çay ve kahve içen vatandaşlar, güneşin tadını çıkarırken, özellikle öğle saatlerinden itibaren sahil bandında yoğunluk yaşandı.

Tatili değerlendiren öğrenciler de aileleriyle birlikte gezintiye çıktı. Park alanlarında neşeyle oynayan çocuklar, aileleriyle birlikte sahil boyunca yürüyüş yaptı.