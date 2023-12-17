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Tekirdağ'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşanan olayda, N.B. isimli baba, tartıştığı oğlu C.B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, cinayet zanlısı olan C.B'yi gözaltına aldı.

Tekirdağ\'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti
17.12.2023 - 18:43,
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba hayatını kaybetti.

Ayaspaşa Mahallesi'nde yaşayan N.B. (55) evinde oğlu C.B. (25) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B. bıçakla babası N.B'yi göğsünden yaraladı.

C.B'nin olayı bildirmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, polis ekipleri cinayet zanlısı C.B'yi gözaltına aldı.

Yaşamını yitiren N.B'nin cenazesi otopsi yapılması için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Tekirdağ, Saray, Son Dakika

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