Tekirdağ'da Uyuşturucu Satıcıları Tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla yakalanan bir kişinin ifadesi üzerine uyuşturucuyu aldığı zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu O.G. ve F.Y'nin uyuşturucu sattığını belirledi.

İlçe merkezinde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerin bir gence uyuşturucu satışı yaptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.