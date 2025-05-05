Tekirdağ'da Yunus Gözlemi

Tekirdağ'da suyun yüzeyine çıkan yunuslar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Süleymanpaşa ilçesinde tekneyle denize açılan Fikret Topaloğlu, Barbaros Mahallesi açıklarında gördüğü yunusları, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Topaloğlu, AA muhabirine, her zaman böyle anların denk gelmediğini belirterek, yunusların çok güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi.