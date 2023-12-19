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Tekirdağ'dan üçüncü olan ekip Vali Soytürk'ü ziyaret etti - Son Dakika
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Tekirdağ'dan üçüncü olan ekip Vali Soytürk'ü ziyaret etti

Tekirdağ'dan katıldıkları Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan ekip, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Çorlu ilçesindeki sivil toplum kuruluşları temsilcileri de çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ\'dan üçüncü olan ekip Vali Soytürk\'ü ziyaret etti
19.12.2023 - 10:21,  Güncelleme: 10:23
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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan ekip ve Çorlu ilçesinde faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Denizli'de 6-10 Aralık tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Tekirdağ'dan katılan ekip Türkiye üçüncüsü oldu.

Vali Soytürk yarışmaya katılan ekibi tebrik etti.

Ziyarette gençlere 2014 Ergene Spor Kulübü Başkan Vekili Fırat Nalcıoğlu da eşlik etti.

Ardından, Çorlu ilçesindeki sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Soytürk'ü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'dan üçüncü olan ekip Vali Soytürk'ü ziyaret etti - Son Dakika
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