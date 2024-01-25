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Tekirdağ'dan Yunanistan'ın Pire kentine hareket eden dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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Tekirdağ'dan Yunanistan'ın Pire kentine hareket eden dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Pire Limanı'na gitmek üzere yola çıkan 399 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde ve 194 bin 308 groston ağırlığındaki Liberya bayraklı MSC Erica isimli konteyner gemisi, Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na girdi. Güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapalı tutulan boğaz, geminin geçişini tamamlamasının ardından normale döndü.

Tekirdağ\'dan Yunanistan\'ın Pire kentine hareket eden dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı\'ndan geçti
25.01.2024 - 13:05,  Güncelleme: 13:05
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Tekirdağ'dan Yunanistan'ın Pire kentine hareket eden dev konteyner gemisi "MSC Erica" Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Pire Limanı'na gitmek üzere yola çıkan 399 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde ve 194 bin 308 groston ağırlığındaki Liberya bayraklı gemi, Marmara Denizi yönünden boğaza girdi.

Boğaz, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-15" ve "Kurtarma-16" römorkörlerinin refakat ettiği konteyner gemisinin seyri sırasında güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapalı tutuldu.

MSC Erica'nın geçişini tamamlamasının ardından boğaz trafiği normale döndü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'dan Yunanistan'ın Pire kentine hareket eden dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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