Tekirdağ, Lavanta Turizminde Sembol Kentler Arasında - Son Dakika
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Tekirdağ, Lavanta Turizminde Sembol Kentler Arasında

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentin lavanta tarlalarının insanlar için yeni bir ziyaret rotası haline geldiğini belirtti. Kentteki lavanta tarlaları, doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Lavanta tarlaları, kentin turizme katkı sağlıyor ve ziyaretçilerin güzel anılar biriktirmesine olanak tanıyor.

12.06.2024 16:39
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Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentin lavanta turizminde sembol kentleri geçtiğini öne sürdü.

Hacıoğlu, AA muhabirine kentteki lavanta tarlalarının insanlar için yeni bir ziyaret rotası haline geldiğini söyledi.

Tekirdağ'ın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ denizi, ormanları, Ganos Dağı, renkli tarlalarıyla doğal bir stüdyo. Bu renkli tarlalar içerisinde en çok dikkat çeken lavanta tarlaları" dedi.

Kent genelinde 1500 dekarlık alanda lavanta üretimi yapıldığını aktaran Hacıoğlu, çiftçinin yağının yanı sıra lavantanın oluşturduğu turizminden de yararlandığını belirtti.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın agroturizm kapsamında hazırlanan lavanta tarlaları sayesinde önemli bir turizm destinasyonu yaratmayı başardığına işaret ederek, " Türkiye'de 'lavanta' deyince akla gelen iller Burdur ve Isparta'ydı ama artık lavanta denince akla gelen ilk il Tekirdağ. İstanbul'a yakın olmanın avantajı da var. Kentteki lavanta güzelliği devam ettikçe misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Lavanta üreticisi Burçin Yarapsan, kentteki lavanta tarlalarının son yıllarda önemli ölçüde dikkat çektiğini söyledi.

Mor turizm

Tekirdağ'da doğa ile iç içe zaman geçirerek, güzel anılar biriktirmek isteyen yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yerleri haline gelen lavanta tarlaları, kentin turizme katkı sağlıyor.

Kent merkezi ve ilçelerde bulunan 30 lavanta tarlası haziran ayı başından temmuz ayı ortasına kadar vatandaşları ağırlıyor.

Ziyaretçiler lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalışıyor.

Sezon boyunca çok sayıda vatandaş doğal stüdyo olarak kullanılan mor renkli tarlalarda tabiatla iç içe zaman geçiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ, Lavanta Turizminde Sembol Kentler Arasında - Son Dakika

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