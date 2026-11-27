Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı tamamlandı.

Hastanede gerçekleştirilen programın ardından kapanış töreni düzenlenerek eğitimi başarıyla tamamlayan hemşirelere sertifikaları verildi.

Programla hemşirelerin acil bakım alanındaki mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, güncel yaklaşımlar doğrultusunda yetkinliklerinin artırılması ve hasta bakım kalitesinin yükseltilmesi amaçlandı.

Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, eğitim programının hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen eğitmenlere ve katılımcılara teşekkür ederek sertifika almaya hak kazanan hemşireleri tebrik etti.