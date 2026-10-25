Tekirdağ Süleymanpaşa'da uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

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Süleymanpaşa'da iki şüphelinin üst aramasında uyuşturucu, Çorlu'da bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu hap, Kapaklı'da bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Kapaklı'daki otomobilin sürücüsüyle diğer şüpheliler gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Köseilyas Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

??????? Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Tekirdağ3. SayfaGüncelÇorluSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Süleymanpaşa'da uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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