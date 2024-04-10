Tekirdağ Valiliği, Bayram Tatili Dönüşünde Trafik Yoğunluğunu Azaltmak İçin Tedbirler Aldı

Tekirdağ Valiliğince bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılması için bazı tedbirler alındı.
Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme rastlamasıyla vatandaşların 13-14 Nisan tarihlerinde dönüş yapacağı belirtildi.
Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli trafik tedbirlerinin alınması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illeri trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'ten itibaren, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar, D- 110 kara yolunda ilimizden İstanbul istikametine, O7 (Kuzey Marmara) otoyolunda ilimizden İstanbul istikametine, arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine karar verilmiştir."
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Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu kamyonet dereye uçarken, sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da bayram namazı için binlerce vatandaş, tarihi Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami'ye akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gelen vatandaşlar, Ulu Cami'yi tercih etti. Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden gelen vatandaşlar, avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.
Van'ın Erciş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Vanyolu Camisi'nde buluşan vatandaşlar, İlçe Müftüsü Abdullah Bora'nın vaazını dinledi ve bayram namazını kıldı. Namaz sonrası Kaymakam Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve İlçe Müftüsü Abdullah Bora ile bayramlaşma gerçekleşti. Cami çıkışında ise Kızılay ekipleri cemaate lokum ikram etti.
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, Orman ve Akalın mahallelerinde bulunan mezarlıkları ziyaret etti. Bayram namazından sonra mezarları başında dua eden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için bayramlarda ilk işlerini mezarlık ziyareti yapmak olduğunu belirttiler.
Erzurum'da bayram namazı sonrası il protokolü tarihi Ulu Camii'nde kılınan bayram namazının ardında vatandaşlar protokol ile tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve il protokol mensupları katıldı. Bayram namazı sonrası İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duanın ardından vatandaşlar protokol ile bayramlaştı. Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ramazan bayramının tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını dileyerek 'Özellikle Filistin'de 3 aydır çok büyük bir zulüm altında ilim ilim inleyen Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını zafere müjde olmasını diliyorum cenabı Allah'tan' dedi. - ERZURUM
Kosova'nın Prizren kentinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii'ne akın eden yüzlerce Müslüman bayram namazını kıldı. Bayram namazının ardından dualar edildi ve Müslümanlar birbiriyle bayramlaştı. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, bayram namazını kıldığı camide yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumun üzüntü verici olduğunu belirtti ve tüm dünyada barışçıl bir Kurban Bayramı diledi.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere köyünde vatandaşlar, geleneksel hale gelen bayramlaşma töreninde köy meydanında kuyruk oluşturdu. Köylüler, bayram namazının ardından sıraya girerek birbirleriyle bayramlaşabilmek için meydanda birkaç tur attı. Bu gelenek sayesinde hem birlik ve beraberlik sağlanırken, küs ve dargın olanlar da barışma fırsatı buldu. Köy muhtarı, yıllardan beri süregelen bu geleneği gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirtti.
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