TEKNOFEST Adana Başladı

Güncel

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Adana her yaştan ziyaretçileri ağırlıyor.

Kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST Adana'da teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar çok sayıda etkinlik yer alıyor.

Kentte dün kapılarını açan TEKNOFEST'te ziyaretçiler stantları gezip aktivitelere katılıyor. Festivale çocuklar ve gençler kadar orta yaş ve üzeri ziyaretçiler de ilgi gösteriyor.

Ziyaretçilerden 13 yaşındaki Poyraz Akdemir, AA muhabirine, TEKNOFEST'in güzel olduğunu belirtti.

Oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Akdemir, "Daha önce sosyal medyada görüyordum. Adana'da da düzenlenmesi çok güzel. Çok gelmek istiyordum. Herkesin gelmesi gerekir." dedi.

Ev hanımı Derya Alptekin, çocuklarıyla TEKNOFEST alanına geldiğini anlattı.

Alanda birbirinden güzel etkinliklerin bulunduğunu belirten Alptekin, "Çok güzel. Aradığımız her şey var. Daha önce gitmemiştim. Gayet güzel buldum ve hoşuma gitti. Alanın tamamını gezeceğiz. Yapılan emekler çok değerli. Böyle çalışmaların yapılması çok değerli." diye konuştu.

Ziyaretçilerden 16 yaşındaki Aybüke Karındaş, çok merak ettiği TEKNOFEST'in Adana'da düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Her stanttan bilgi aldığına değinen Karındaş, "Bizim için çok iyi oldu. Başka şehirlere gitmek zor olurdu. Adana'ya bu etkinlik bence çok yakıştı." dedi.

"Türkiye'nin geleceği çok güzel olacak"

Ziyaretçilerden Nazlı Turna Yumuşak, alanı görünce gözlerinin dolduğunu ve gurur duyduğunu ifade etti.

Büyük heyecan yaşadığını anlatan Yumuşak, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaların Adana'da sergilenmesi bizleri çok mutlu etti. Selçuk Bayraktar ile gurur duyuyoruz. Her gün burada olacağız. Ülkemizin gelişmesi ve teknoloji hamlesinde bu kadar güzel gelişimler yakalaması vatandaş olarak beni inanılmaz gururlandırıyor. Geleceğe çok aydınlıkla bakıyorum. Türkiye'nin geleceği çok güzel olacak. Bu etkinlik Adana'ya çok yakıştı. İnanılmaz coşkuyla geldik. Bitene kadar burada olacağız."

Alanı gezen vatandaşlardan Rukiye Koç, çok güzel bir alan oluşturulduğunu belirterek, TEKNOFEST Adana'da güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Gösteri uçuşlarını gururla izlediğine değinen Koç, "Böyle etkinliğin olması bizim için güzel. Teknoloji alanındaki ilerlemeler oldukça iyi. Gençlerin teknolojiye yönelik çalışmalarını beğeniyorum. Bu bizim için gurur kaynağı. Bu tür etkinliklerin devamını bekliyoruz." ifadesini kullandı.