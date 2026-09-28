TEKNOFEST Güneydoğu 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da KAAN ve KIZILELMA'yı sergileyecek - Son Dakika
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TEKNOFEST Güneydoğu 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da KAAN ve KIZILELMA'yı sergileyecek

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TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek. Festivalde Bayraktar KIZILELMA, KAAN, Bayraktar TB3, HÜRJET, Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 sergilenecek, Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapacak.

Teknoloji, havacılık ve savunma sanayisine yönelik sergi, deneyim alanı, eğitici atölye ve teknoloji yarışmalarının yer alacağı TEKNOFEST Güneydoğu, binlerce yıllık kadim tarihiyle "peygamberler şehri" olarak da bilinen Şanlıurfa'da 30 Eylül'de başlıyor.

Dünyanın bilinen en eski anıtsal yapılarından Göbeklitepe'nin bulunduğu Şanlıurfa'da düzenlenecek festival, kentin tarihi dokusuyla modern teknoloji etkinliklerini aynı organizasyon çatısı altında bir araya getirecek.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Festival için GAP Havalimanı'nda oluşturulan alanda ulaşım ve altyapı çalışmaları sürdürülürken, sergi, deneyim alanı, atölye, yarışma ve gösterilerin gerçekleştirileceği bölümler ziyaretçilere hazır hale getiriliyor.

Kentte 5 gün boyunca sürecek TEKNOFEST'te Bayraktar KIZILELMA, KAAN, Bayraktar TB3, HÜRJET, Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2'nin yanı sıra çeşitli hava ve kara araçları sergilenecek.

Festival kapsamında ayrıca ANKA, GÖKBEY, ATAK, K2 Kamikaze, MIZRAK, SİVRİSİNEK, AS 532 T 38, BELL 429, AB 412, SH-70 SEAHAWK, F-16, CN-235 CASA, F-4 ve P72 gibi platformlar da ziyaretçilerle buluşacak.

Hava gösterileri ilgi odağı olacak

Festivalin 30 Eylül-3 Ekim tarihleri arasındaki programında ziyaretçiler, farklı hava araçlarının yapacağı gösterileri izleme fırsatı bulacak.

Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2 AI, AKSUNGUR, T-129 ATAK ve T-70'in gösteri uçuşlarının yanı sıra Türk Yıldızları'nın NF-5 uçakları ve SOLOTÜRK'ün F-16 gösterileri düzenlenecek.

S-70, CH-47 ve ATAK'ın pasaj geçişleri, S-70 Jandarma Çelik Kanatlar gösteri uçuşu, S-70/CH-47 komando harekatı, SH-70 fastrope gösterisi, paraşüt ve paramotor gösterileri de programda yer alacak.

HÜRJET ve KAAN Müzikali ile çeşitli sahne etkinliklerinin yanı sıra Semicenk konseri, NSosyal Nod Bilgi Yarışması ve "Sahne Senin" etkinliği düzenlenecek.

Festivalin son günü 4 Ekim'de kapanış seremonisi ve ödül töreni düzenlenecek.

Deneyim alanları ve sergiler

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında farklı deneyim alanları ve sergiler ziyaretçilerle buluşacak.

"Şampiyonlar Geçidi", Planetaryum, Göbeklitepe Deneyim Alanı, Malzemenin Yolculuğu Deneyim Alanı, Hezarfen Deneyim Alanı ve HÜRJET Deneyim Alanı festival programında yer alacak.

"Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer" sergisi, Çelik Kubbe Dijital Deneyim Alanı, ASELSAN Kara Araçları Sergi Alanı ve Kara Kuvvetleri Kara Araçları Sergi Alanı da ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

Festival alanında paydaş, sponsor ve katılımcı stantlarının yanı sıra T3 Vakfı Standı, TÜBİTAK Bilim Merkezleri ve T3 Vakfı Bilim Merkezleri de bulunacak.

Eğitici atölyeler ve teknoloji yarışmaları

TEKNOFEST Güneydoğu'da teknoloji ve bilim alanında çeşitli eğitici atölyeler ile yarışmalar düzenlenecek.

T3 Bilim Sokağı Atölyeleri, paydaş, sponsor ve katılımcı atölyeleri, T3 Vakfı Standı Atölyeleri ve TÜME Tarım Söyleşileri festival programında yer alacak.

Tarım Teknolojileri Yarışması, Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması, Onkolojide 3T Yarışması, Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması, TEKNOFEST Robolig Yarışması, Blokzincir Yarışması ve Finansal Teknolojiler Yarışması, Hareketli Uydu Terminali Yarışması, TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması, Maden Teknolojileri Yarışması, ISIF, TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması, World Drone Cup, TEKNOFEST Drone Şampiyonası ve HackMasters Güneydoğu gibi bir dizi teknoloji yarışmasının heyecanı festival alanına taşınacak.

Festival alanında Bilim Şov, Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tiyatrosu "İlk Işıktan Geleceğe" etkinlikleriyle her yaştan ziyaretçiye keyifli anlar yaşatılacak.

Kaynak: AA
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