TEKNOFEST'te 'Sağır Sultan' Gösterimi - Son Dakika
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TEKNOFEST'te 'Sağır Sultan' Gösterimi

TEKNOFEST\'te \'Sağır Sultan\' Gösterimi

'Sağır Sultan' gösterisi, TEKNOFEST'te geçmişten günümüze umudu simgeleyen bir sanat eseri olarak sahnelendi.

02.10.2024 21:16
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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, "Sağır Sultan" adlı sahne gösterisi davetlilerle buluştu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalde, Kültür ve Medeniyet Vakfı organizasyonunda "Sağır Sultan" adlı gösteri sahnelendi.

Devlet Halk Dansları Topluluğu sanatçıları, insanlık tarihindeki iyi ve kötünün hikayelendiği, Balkanlardan Türki Cumhuriyetlere kadar uzanan toprakların kötülük ile olan imtihanını, Gazze mezalimini ve bu topraklarda yeşeren umudu simgeleyen koreografiyi izleyiciyle buluşturdu.

Kültür ve Medeniyet Vakfı kurucularından ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gösterinin ardından sahnede yaptığı açıklamada, dünyanın korkunç bir karanlığa savrulduğunu belirtti.

Gazze'ye yönelik saldırılara da dikkati çeken Bayraktar, "Kadim medeniyetimizin değerlerinden aldığımız ilhamla, Vakfımızın emekçileri böylesine bir gösteri kurguladılar." dedi.

Bayraktar, TEKNOFEST sahnesinde vatandaşla buluşan gösterinin herkesin ruhuna dokunacak bir sanat kompozisyonuyla hazırlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kadim kültürümüzün, medeniyetimizin geçmişinden esinlenerek hazırlanan gösteriyi çok değerli sanatçılarımız hepimizin yüreğine dokunacak şekilde icra ettiler. İnsanlığın bir anlamda bu amansız gidişata sanatla 'dur' diyecek bir dokunuş sergilediler, hepimizin yüreğine umut serptiler."

Bayraktar konuşmasının sonunda Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya'ya çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST'te 'Sağır Sultan' Gösterimi - Son Dakika

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