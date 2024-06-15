Tel Abyadlı Şerif Ali, 10 yıldır uzak kaldığı evinin özlemiyle yaşıyor

Güncel

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinin 8 Mart köyünden PKK/ YPG'li teröristlerce göçe zorlanan ve 300 haneli köyü yerle bir edilen Şerif Ali, 10 yıldır uzak kaldığı evinin özlemiyle yaşıyor.

Tel Abyadlı Şerif Ali, terör örgütünün, ABD'nin desteğiyle 2014'te Tel Abyad ilçesinin 8 Mart köyünü ele geçirmesinin ardından yaklaşık 2 bin siville yerinden edildi.

Ali, evinin anahtarlarını dahi yanına alamadan köyünü terk etmek zorunda kaldı.

Rakka'dan Dera iline, buradan da Lübnan'a giden Ali, Barış Pınarı Harekatı sonrası, 2019'un sonunda Türkiye'den Tel Abyad'a geri döndü.

"Barış iddia ediyorlar ancak bunlar, barış düşmanı"

Tel Abyad'a ailesiyle yerleşen Ali, AA muhabirine, PKK/YPG'li teröristlerin 300 evin bulunduğu köyünü yıktığını söyledi.

300 evde yaklaşık 2 bin sivilin yaşadığını ifade eden Ali, "Köyümüzü, isminde demokrasi olan ancak demokrasiyle alakası olmayan ve anlamayan parti (PYD) yıktı." dedi.

Yerlerinden edildikleri gün yaşadıklarının hayatındaki en zor anlardan biri olduğunu kaydeden Ali, "Ailem onurlu, varlıklı bir aile. Gözü arkada kalan, elinde bastonu meçhule giden yaşlı amcanın görüntüsünü hayatımda unutmayacağım. Barış iddia ediyorlar ancak bunlar, barış düşmanı." şeklinde konuştu.

"Toprağımı gasbettiler"

Yıllardır 3 bin dönüm tarlasının teröristlerce ekilip biçildiğini ifade eden Ali, "Ben ve akrabalarımın çoğu, evin kirasını ödemekten aciziz. Hak sahibi olan benim, toprağımı gasbettiler. Hangi temelde halk kardeşliğini iddia ediyorlar, bilemiyorum." diye konuştu.

Sıla hasretini gidermek için Tel Abyad'ın batısındaki ribat noktalarına giderek köyünü görmeye çalıştığını anlatan Ali, "Bir dakikadan fazla duramadım orada. Evim, köyüm ve çocukluk hatıralarım, hepsi yerle yeksan olmuş." dedi.

Köyünden göç ettirilirken üzerindeki elbiseyle yola çıktığını belirten Ali, "20'ye yakın bayram gelip geçti. Çocuğum şu an amca çocuklarını tanımıyor. Diğer çocuklar gibi yaşamadılar. Bizden fazla yoruldular. Ne okutabiliyorum ne gelecek temin edebiliyorum. Onlarla evden eve taşınıyoruz." diye konuştu.

Teröristlerin, ailenin ileri gelenlerinden amca oğlunu 2015'te alıkoyduğunu ve kayıplara karıştığını söyleyen Ali, "Aile büyüğümüz bizimle tehcir edildi. Örgüt, onunla sözde barışmak için tuzak kurup geri dönmeye ikna etti. 2015'ten beri kayıp. Ölü mü, diri mi, hiçbir bilgi alamadık." ifadelerini kullandı.

"ABD, bizi ezen tarafa destek veriyor"

Teröristlerin işgal ettiği bölgelerde çocukları zorla silah altına almasından dolayı köyüne dönmesinin imkansız olduğunu belirten Ali, "Çocukları kaçırıyorlar. Geri dönersem kızımın ve kız kardeşimin hayatlarını nasıl güvence altına alabilirim?" dedi.

Teröristler köyünden çıkmadıkça geri dönemeyeceğini söyleyen Ali, "ABD, yanlış tarafı ve kişiyi destekliyor. ABD, bizi ezen tarafa destek veriyor. Bunlar köyümden gitmedikçe ne köyüme ne evime dönebilirim." ifadelerini kullandı.

"Barış Pınarı Harekatı'nın devam etmesini" dileyen Ali, bir an önce köyünün "bu salgından (PKK/YPG)" temizlenmesini istedi.