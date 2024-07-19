Tel Aviv'de İHA Patlaması: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Tel Aviv'de İHA Patlaması: 1 Ölü, 4 Yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı (İHA) nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin de yaralandığı bildirildi. Tel Aviv'deki patlama, İsrail'in hava sahasını korumak için devriyelerini sıkılaştırmasına neden oldu.

19.07.2024 07:05
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı (İHA) nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde ABD Büyükelçiliğine yakın noktada gece saatlerinde güçlü bir patlama oldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamaya göre, 50 yaşlarında bir adam isabet eden şarapnel nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, ikisi evinde ikisi de sokakta şarapnel ve patlamanın etkisiyle yaralanan dört kişiye müdahale etti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'deki patlama "bir hava unsuru" nedeniyle meydana geldi ve uyarı sirenleri çalmadı.

Saldırıyla ilgili soruşturma açıldığı ve güvenlik birimlerinin bölgede çalıştığı belirtildi. İsrail hava kuvvetlerinin, İsrail'in hava sahasını korumak için devriyelerini sıkılaştırdığı ve ordunun vatandaşlara yaptığı güvenlik uyarısında herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Öte yandan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tel Aviv'e saldırı düzenlendiğini doğruladı ancak ayrıntıları daha sonra açıklayacaklarını belirtti.

İsrail basınında patlamanın ABD'nin Tel Aviv'deki elçilik binasının çok yakınında meydana geldiğine dikkat çekildi.

Sosyal medyada, başkent Tel Aviv'deki güçlü patlamanın sesinin duyulması ve yol açtığı panik anlarının görüntüleri paylaşıldı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında İsrail'e doğu insansız hava aracı ve füzelerle misilleme saldırısı düzenlediğini açıklamış ve bu saldırıların görüntülerini paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tel Aviv'de İHA Patlaması: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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