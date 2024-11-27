Teleferik kazasında yargılama devam ediyor

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K, Okan E. ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada dinlenen müşteki Adem Koçer, teleferiğin kabininde mahsur kaldığını, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Olayın yaşandığı gün ailesiyle Sarısu bölgesinde piknik yapmaya gittiklerini belirten Koçer, "Teleferiğe binmeye karar verdik. Yukarıya çıktığımız sırada teleferiğin durdu ve sonra kabin içine düştük. 24 saat yukarı kaldım ve en son inenlerdenim. Şeker hastasıyım ve her yeri aradım. Sabaha karşı kurtarıldık. Düşme sırasında omuzumdan yaralandım ancak hiçbir sağlık kuruluşundan rapor almadım." dedi.

Ailesi ile teleferiğe binen 14 yaşındaki Ali Ege de sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini belirtti.

Teleferiğe ailesi ile bindiğini ifade eden Ege, "Teleferik durdu ve bir patlama sesi geldi. 22 saat mahsur kaldık. Sonra askeri helikopter gelip bizi kurtardı." ifadesini kullandı.

Müştekilerden Serap Gül ise çocuklarıyla teleferiğe bindiğini ve onlar adına da sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

"Çelik halatın üzerinde yangın vardı"

Müşteki Soner Yalçın, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istemediğini belirtti.

Bayramın ikinci günü saat 17.00 gibi teleferiğe bindiklerini ve dönüş yolunda patlama sesi duyduklarını anlatan Yalçın, "Çelik halatın üzerinde yangın vardı, alevleri görüyorduk. Sonra küller dökülmeyi başladı. Kabin bir anda durdu ve artık kurtarılmayı beklemeye başladık." diye konuştu.

Havva Yalçın ise kendi ve çocukları adına sanıklardan şikayetçi olduğunu aktardı.

Dönüş yoluna geçtikleri sırada teleferiğin bir anda durduğunu dile getiren Yalçın, "Direğin tekerlek bölümünde yangın çıktığını ve alevlerin düştüğünü gördük. Teleferikte şiddetli bir şekilde sallanmaya başladık ve kabin içine düştük. Gerekli yerleri aradık ve kurtarılmayı bekledik. Aradan 9 saat geçtikten sonra helikopter ile kurtarıldık." dedi.

"Mahsur kaldığımızı haberlerden gördük"

Oğuzhan Şengül de teleferikte dönüş yoluna geçtikleri sırada bir patlama sesi duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Aşağı kabinlerden sesler duyduk ve kabinler bin anda durdu. Manzarayı izleyeceğimizi düşündüm, teleferik tekrar çalışmaya başladı. Şiddetli bir şekilde kabin içine düştük. Ne olduğunu anlamadım. Kabindeki vidalar bile kabinin içerisine düştü. En son kurtarılan kişilerdendik. Kabin içerisindeki numarayı aradım. Hemen çalıştırılacağını söylediler ama öyle değilmiş. Teleferikte arıza olduğunu ve mahsur kaldığımızı haberlerden gördük."

Sanıklardan şikayetçi olmayan müşteki Hülya Bayalan ise yükseklik korkusu olmasına karşın ilk defa teleferiğe bindiğini, onda da mahsur kaldığını kaydetti.

Dosyaya giren iş güvenliği ve elektrik mühendislerinin düzenlediği bilirkişi raporu hakkında savunma yapan sanıklar, aleyhe olanları kabul etmediklerini ifade etti.

Mahkeme savcısı sanıkların tutukluluk halinin devamına talep etti.

Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, olayla ilgili gelmeyen raporların beklenmesine ve sanıkların tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaza ve adli süreç

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen 19 büyükşehir belediye çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.

Davanın ilk duruşmasında tutuklu yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tahliyesine karar verilirken, Suphi K. tutuklanmıştı.