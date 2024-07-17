Telefon Dolandırıcılarından Altın ve Nakit Paralarını Kurtardılar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Telefon Dolandırıcılarından Altın ve Nakit Paralarını Kurtardılar

Telefon Dolandırıcılarından Altın ve Nakit Paralarını Kurtardılar

Kırıkkale'de yaşayan Hacer Özkılıç ve damadı Murat Aksakal, telefon dolandırıcılarının eş zamanlı aramasıyla altın bilezikleri ve 80 bin lira nakit paralarını kaybetmekten polisin takibi sayesinde kurtuldular. Dolandırıcılar, Özkılıç'ı kızının ve damadının kuyumcuyu dolandırdığını söyleyerek para göndermesini istedi. Özkılıç, altınlarını bozdurup göndermek üzereyken kuyumcu durumu fark ederek polise ihbarda bulundu. Aynı anda Aksakal da dolandırıcılar tarafından arandı ve gönderdiği parayı bloke ettirdi.

17.07.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRIKKALE'de telefon dolandırıcılarının eş zamanlı aradığı Hacer Özkılıç (66) ve damadı Murat Aksakal, polisin takibi ile altın bilezikleri ile 80 bin lira nakit paralarını kaptırmaktan kurtuldu.

Kırıkkale'de yaşayan Hacer Özkılıç'ı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişiler, kızı ve damadının kuyumcuyu dolandırdığını belirterek, kendilerine para göndermesi gerektiğini söyledi. Evindeki bilezik ve çeyrek altınlarını alıp çarşıya giden Özkılıç, altınlarını kuyumcuda bozdurdu. Özkılıç'ın telefonla konuştuğu sırada durumu fark eden kuyumcu, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hacer Özkılıç'ın parasını dolandırıcılara göndermesini engelledi. Aynı anda Özkılıç'ın damadı Murat Aksakal da aynı kişiler tarafından telefonla arandı. Dolandırıcıların kandırdığı Aksakal, banka hesabındaki 80 bin lirayı şüphelilere göndermek için bir gençten yardım istedi. Gencin uyarısı ile polisi arayan Aksakal, dolandırıldığını fark etti ve gönderdiği paraya bloke koydurdu.

'TELEFONDA BÜTÜN BİLGİLERİMİ SÖYLEDİLER'

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek şikayetçi olan Hacer Özkılıç, "'Emniyetten arıyoruz' dediler. Damadımla kızımın sesini duyurdular. Kırıkkale polisine ve kuyumcularına çok teşekkür ederim, beni dolandırılmaktan kurtardılar. 96 bin lirayı yatıracaktım. Bilezik ve çeyrek altınlarımızı bozdurmuştum. Telefonda bütün bilgilerimi söylediler. Almanya'daki, Sakarya'daki kızlarımın, torunlarımın ismine kadar söyledi" dedi.

Murat Aksakal ise "Emniyetten aradıklarını belirterek, akrabalarımın şu anda nezarette olduğunu, benim de ifademi alacaklarını söylediler. 'Emniyete girme, savcı bey arka kapıdan alacak. Şu hesaba para yatırın, hesabınızdan para giriş çıkışı olmuş mu, bakalım' dediler. Ben de yoldan geçen birinden yardım istedim. Genç benim dolandırıldığımı söyleyerek uyardı. O sırada 80 bin lirayı yatırmıştım ama hemen bankayı arayarak bloke ettirdim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kırıkkale, Dolandırıcılık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telefon Dolandırıcılarından Altın ve Nakit Paralarını Kurtardılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:30 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:55 Alkollü baba, cezadan yırtmak için direksiyona 17 yaşındaki kızını oturttu Alkollü baba, cezadan yırtmak için direksiyona 17 yaşındaki kızını oturttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 13:01:57. #1.13#
SON DAKİKA: Telefon Dolandırıcılarından Altın ve Nakit Paralarını Kurtardılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement