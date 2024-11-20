Televizyon Dijital Platformlara Yeniliyor

Güncel

Geçmişten bugüne önemli iletişim ve eğlence araçlarından biri olan televizyon, küresel izleme alışkanlıklarının değişmesi ve gitgide azalan yatırımlar nedeniyle yerini dijital platformlara bırakıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), televizyonun, dünyanın dikkatini çatışmalara, barış ve güvenliğe yönelik tehditlere çekerek karar alma süreçleri üzerinde artan etkisini, çeşitli konulara odaklanmada potansiyel rolünü göz önünde bulundurarak 17 Aralık 1996'da, 21 Kasım'ı "Dünya Televizyon Günü" ilan etti.

John Logie Baird tarafından 1923 yılında icat edilen ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya genelinde yaygınlaşan televizyon, izleyicilere farklı yaşam ile kültürleri tanımak ve anlamak için bakış açısı sunuyor.

Ancak geçmişten bugüne önemli eğlence ve iletişim aracı haline gelen televizyon, yerini yavaş yavaş dijital platformlara bırakmaya başladı.

Küresel olarak izleme alışkanlıkları, önce yeni teknoloji ve gelişen dijital platformlar, daha sonra da Kovid-19 salgını nedeniyle değişti.

Bu dönemde Netflix, Disney ve Amazon gibi şirketlerin öncülüğünde dijital platformlar hızla yükseldi. Bu platformlar dizilerin yanı sıra film ve farklı alanlarda içerikler üretmeye başladı.

Michigan Journal of Economics'in verilerine göre, 2015 yılında ABD'deki hanelerin yaklaşık yüzde 50'si dijital platformlara üyeyken, 2023 itibarıyla bu oran yüzde 83'e yükseldi.

Salgın dönemi, izleme alışkanlıklarını değiştirdi

Bağımsız Medya Danışmanı Brad Adgate, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının, dijital içeriklerin yaygınlaşmasında önemli dönüm noktası olduğunu söyledi.

Salgının patlak vermesinden bu yana çok sayıda yeni dijital platformun açıldığını belirten Adgate, şirketlerin bu platformların büyümesi için milyarlarca dolar harcadığına işaret etti.

Adgate, yapılan bu yatırımlar dolayısıyla yeni kurulan dijital platformların 5-10 yıl içerisinde büyüyeceğini ve en popüler platformlar haline geleceğini kaydetti.

Öte yandan televizyonun 40 yıldır seyirci kaybettiğine dikkati çeken Adgate, özellikle maç gibi toplumun büyük kesimi tarafından takip edilen içeriklerin dijital platformlara taşınmasının bu düşüşe katkıda bulunacağını söyledi.

Adgate, "2030 yılına kadar kablolu televizyon uydu alıcıları müzelere kaldırılacak." ifadesini kullandı.

Şirketler dijital platformlara yatırım yapmayı tercih ediyor

Adgate, televizyon kanalına sahip medya şirketlerinin çoğunun aynı zamanda dijital platforma sahip olduğuna ve buna öncelik verdiğine dikkati çekti.

Büyük şirketlerin dijital platformlardaki içeriklere yüksek bütçeli yatırımlar yaptığını dile getiren Adgate, ancak yatırımcıların televizyon içeriklerine büyük bütçeler ayırmaya istekli olmadığını belirtti.

Adgate, büyük medya şirketlerinin dijital platformlar yerine televizyon içeriklerine öncelik vermesi halinde, televizyonun izleyicisinin artacağını ve dijital platformlarla yarışabileceğini kaydetti.

Gençler dijital platformları tercih ediyor

Adgate, artık izleyicilerin dünyanın her bölgesinden ilgi çekici içerikler bulabildiğini ve izleme alışkanlıklarının küreselleştiğini vurguladı.

Her türlü içeriğin İngilizce versiyonuna kolayca erişim olduğuna işaret eden Adgate, farklı dil ve kültürlerden içeriklerin artacağını söyledi.

Şu anda gençlerin daha çok dijital içerikleri tercih ettiğini belirten Adgate, farklı yaş gruplarından izleyicilerin de buna yönelmeye başladığını kaydetti.

Adgate, "Dijital platformlar, içerik, izleyici kitlesi ve daha az reklam açısından çok daha fazla şey sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.