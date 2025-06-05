Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti İzmit ilçesi geçişi Hatipköy mevkisinde araç yoğunluğu oluştu. Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünelleri'nin bulunduğu istikamette yaklaşık 4 kilometrelik bölümde yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yoğunluk dron ile görüntülendi. Otoyolun diğer kesimlerinde ise trafik akıcı seyrediyor.
Son Dakika › Güncel › TEM Otoyolu'nda Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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