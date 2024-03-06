TEM Otoyolu'nda Kazada Hayatını Kaybeden 5 Kişi Samsun'da Defnedildi - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Kazada Hayatını Kaybeden 5 Kişi Samsun'da Defnedildi

TEM Otoyolu\'nda Kazada Hayatını Kaybeden 5 Kişi Samsun\'da Defnedildi

TEM Otoyolu'nda bir otomobilin, otoyoldan geçmeye çalışanlara çarptığı kazada hayatını kaybeden 5 kişi, Samsun'un Yakakent ilçesinde toprağa verildi. Şükrü Okur, eşi Melek Okur ve çocukları Muhammet Alihan Okur, Ecrin Okur ile yakınları Fatma Gürsoy için cenaze namazı kılındıktan sonra aile kabristanlığına defnedildi. Kazada hayatını kaybedenlerin Ankara'daki bir nikah töreninden döndükleri öğrenildi.

06.03.2024 14:13  Güncelleme: 14:17
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TEM Otoyolu'nda bir otomobilin, otoyoldan geçmeye çalışanlara çarptığı kazada hayatını kaybeden 5 kişi, memleketleri Samsun'da toprağa verildi.

Yakakent ilçesi Asmapınar Mahallesi'nde, Orta Cami'de öğlen namazının ardından Şükrü Okur (48), eşi Melek Okur (44) ile çocukları Muhammet Alihan Okur (15), Ecrin Okur (11) ve yakınları Fatma Gürsoy için cenaze namazı kılındı.

Daha sonra cenazeler aynı mahallede bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye, ailenin yakınları ile Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Dün İstanbul TEM Otoyolu Tuzla Fatih Mahallesi mevkisinde, Edirne istikametinde ilerleyen 35 KD 5720 plakalı otomobil, Mehmetçik Vakfı Kurtköy Dinlenme Tesisleri çıkışında yoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarpmış, kazada Şükrü Okur, eşi Melek Okur ile çocukları Muhammet Alihan ve Ecrin Okur ile yakınları Fatma Gürsoy hayatını kaybetmiş, ailenin kızlarının Ankara'daki nikah töreninden döndüğü öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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