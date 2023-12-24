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Tendürek Geçidi'nde kalan araç sürücülerine Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı - Son Dakika
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Tendürek Geçidi'nde kalan araç sürücülerine Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Tendürek Geçidi'nde yolda kalan ağır tonajlı araç sürücülerine Türk Kızılay gönüllülerince kumanya dağıtıldı.

Tendürek Geçidi\'nde kalan araç sürücülerine Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı
24.12.2023 - 00:55,
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Tendürek Geçidi'nde yolda kalan ağır tonajlı araç sürücülerine Türk Kızılay gönüllülerince kumanya dağıtıldı.

Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesini birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi, kar ve tipi sebebiyle ulaşıma kapandı.

Yaklaşık 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nin en zorlu noktalarından Somkaya ile Gülizar köyleri mevkisinde tipiye yakalanan ağır tonajlı araç sürücüleri, rampayı çıkamayınca yolda kaldı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllülerince trafiğe kapatılan kara yolundaki tır sürücülerine kumanya verildi.

Bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA
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