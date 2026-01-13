Tepebaşı Belediyesi, 2025 Yılında 40 Bini Aşkın Talebi Çözüme Kavuşturdu

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, Mavi Masa ve WhatsApp iletişim kanalları aracılığıyla 2025 yılında iletilen 40 bin 134 talebi çözüme kavuşturdu.

Tepebaşı Belediyesi, ilçedeki problemlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla oluşturulan Mavi Masa ve WhatsApp hattı ile vatandaşlardan gelen istek, soru ve önerilere çözüm odaklı yanıt veriyor. Bu çerçevede 2025 yılında, ilçe sakinleri tarafından belediyeye iletilen 40 bin 134 talep başarıyla çözüme kavuşturuldu.

Vatandaşlarla kurulan tüm iletişim kayda alınarak ilgili birimlere aktarılması ve takibi titizlikle yapılıyor. 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattı, vatandaşların geri bildirimlerini değerlendirerek işlemlerin sonuçlanması sürecinde önemli bir köprü işlevi görüyor. Başvurular, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak eksiksiz bir şekilde takip ediliyor.

Hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşuyor

Vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi'ne Mavi Masa'nın yanı sıra WhatsApp uygulaması üzerinden de ulaşabiliyor. İlçe sakinlerinin şikayet ve talepleri, 0 532 131 30 32 numaralı hat üzerinden hafta içi ve hafta sonu 08.00-21.30 saatleri arasında yanıtlanıyor. WhatsApp üzerinden sunulan hizmet sayesinde, vatandaşlar karşılaştıkları sorunları anında iletebiliyor ve yetkililerle gerçek zamanlı olarak iletişim kurabiliyor. Ayrıca, yaşadıkları durumu daha iyi açıklayabilmek için fotoğraf çekip gönderebiliyor, böylece problemlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşması sağlanıyor.