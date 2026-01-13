Tepebaşı Belediyesi, 2025 Yılında 40 Bini Aşkın Talebi Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tepebaşı Belediyesi, 2025 Yılında 40 Bini Aşkın Talebi Çözüme Kavuşturdu

13.01.2026 10:14  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediyesi, Mavi Masa ve WhatsApp iletişim kanalları ile 2025 yılında 40,134 talebi başarıyla çözüme kavuşturdu. Vatandaşların sorunlarına hızlı yanıt verilerek etkin bir iletişim sağlanıyor.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, Mavi Masa ve WhatsApp iletişim kanalları aracılığıyla 2025 yılında iletilen 40 bin 134 talebi çözüme kavuşturdu.

Tepebaşı Belediyesi, ilçedeki problemlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla oluşturulan Mavi Masa ve WhatsApp hattı ile vatandaşlardan gelen istek, soru ve önerilere çözüm odaklı yanıt veriyor. Bu çerçevede 2025 yılında, ilçe sakinleri tarafından belediyeye iletilen 40 bin 134 talep başarıyla çözüme kavuşturuldu.

Vatandaşlarla kurulan tüm iletişim kayda alınarak ilgili birimlere aktarılması ve takibi titizlikle yapılıyor. 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattı, vatandaşların geri bildirimlerini değerlendirerek işlemlerin sonuçlanması sürecinde önemli bir köprü işlevi görüyor. Başvurular, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak eksiksiz bir şekilde takip ediliyor.

Hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşuyor

Vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi'ne Mavi Masa'nın yanı sıra WhatsApp uygulaması üzerinden de ulaşabiliyor. İlçe sakinlerinin şikayet ve talepleri, 0 532 131 30 32 numaralı hat üzerinden hafta içi ve hafta sonu 08.00-21.30 saatleri arasında yanıtlanıyor. WhatsApp üzerinden sunulan hizmet sayesinde, vatandaşlar karşılaştıkları sorunları anında iletebiliyor ve yetkililerle gerçek zamanlı olarak iletişim kurabiliyor. Ayrıca, yaşadıkları durumu daha iyi açıklayabilmek için fotoğraf çekip gönderebiliyor, böylece problemlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşması sağlanıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediyesi, 2025 Yılında 40 Bini Aşkın Talebi Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

11:49
Tedesco’dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:15:20. #7.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi, 2025 Yılında 40 Bini Aşkın Talebi Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.