Tepebaşı Belediyesi, katı atık bedeli iptal iddiasını yalanladı, KDV kaldırıldı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi, katı atık bedeli iptal iddiasını yalanladı, KDV kaldırıldı

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Tepebaşı Belediyesi, katı atık bedeli iptal iddiasını yalanladı, KDV kaldırıldı
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Tepebaşı Belediyesi, katı atık bedellerinin tamamının yargı kararıyla iptal edildiği haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bedelin yasal zorunluluk kapsamında tahakkuk ettirildiği, yalnızca KDV uygulamasının Eskişehir Defterdarlığı görüşüyle sonlandırıldığı bildirildi.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi, "evsel katı atık bedellerinin tamamının yargı kararıyla iptal edildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını; bedelin yasal zorunluluk kapsamında tahakkuk ettirildiğini, yalnızca KDV uygulamasının Defterdarlık görüşü doğrultusunda sonlandırıldığını açıkladı.

Tepebaşı Belediyesi'inden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tepebaşı Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesi; 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 11. maddesi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97. ve 103. maddeleri, ilgili Yönetmelik ve Yönetmeliğin 8. maddesine dayanılarak hazırlanan Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz doğrultusunda belirlenmektedir. Bu mevzuat kapsamında evsel katı atık bertaraf hizmetlerinin karşılığı olan bedelin tahakkuk ettirilmesi yasal bir zorunluluktur.

2025 yılı Evsel Katı Atık Tarifeleri hazırlanırken, ilgili mevzuattaki belirsizlik nedeniyle KDV tahakkuk ettirilmiştir. Söz konusu uygulamaya ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla Eskişehir Defterdarlığı'ndan özelge talebinde bulunulmuş, alınan görüş doğrultusunda KDV uygulamasına son verilmiştir. Bu nedenle bazı haberlerde yer aldığı şekilde 'katı atık bedellerinin tamamının mahkeme kararıyla iptal edildiği' yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Tepebaşı Belediyesi olarak, uygulamalarımız ilgili mevzuat, yetkili kurumların görüşleri ve yargı kararları doğrultusunda yürütülmekte olup; vatandaşlarımızın konuya ilişkin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesine önem vermekteyiz."

Kaynak: ANKA
EskişehirBelediyeEkonomiGüncelYargıÇevreSon Dakika

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