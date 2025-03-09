Tepebaşı'nda İftar Programı - Son Dakika
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Tepebaşı'nda İftar Programı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gündüzler Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Ataç, birlik ve beraberlik mesajları verirken, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

09.03.2025 13:33  Güncelleme: 16:53
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gündüzler Mahallesi'nde düzenlenen iftarda mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Ataç "Bizler Tepebaşı'nda daima bir aradayız. En merkezi noktadan, en uzak mahallemize kadar Tepebaşı bölünmez bir bütün. Herkesin güzel bir ramazan ayı geçirmesini diliyorum" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Gündüzler Mahallesi'nde iftar programı gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi Gündüzler Ek Hizmet Binası etkinlik salonunda düzenlenen programa, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan, Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Buluşmada bir konuşma yapan Başkan Ataç, Gündüzler Mahallesi sakinleri ile iftar sofrasında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ataç, "Bugün ettiğimiz dualar, yaptığımız hayırlar Rabbim tarafından kabul olsun. İftar sofraları dünyanın en kıymetli masalarıdır. Baktığımızda kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz, yaşlılarımız hepimiz aynı sofrayı paylaşıyoruz. Bu çok kıymetli. Bizler Tepebaşı'nda daima bir aradayız. En merkezi noktadan, en uzak mahallemize kadar Tepebaşı bölünmez bir bütün. Herkesin güzel bir ramazan ayı geçirmesini diliyorum" diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise "Öncelikle herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar inşallah hem şehrimizin hem ülkemizin hem de tüm İslam Aleminin hayrına olsun. Ülkemizde; kardeşlik, birlik ve beraberlik hakim olsun. ve en fazla bugünlerde ihtiyacımız olan dayanışmayı arttırmaya vesile olsun diyorum. Kıymetli Ahmet Başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza bizleri bu sofrada bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu beraberlik sofraları tüm Türkiye'ye örnek olur. Gündüzler bizler için çok kıymetli. Sizlerle bir arada olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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