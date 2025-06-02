Termal Tesisler Bayramı Dolu Geçirecek - Son Dakika
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Termal Tesisler Bayramı Dolu Geçirecek

02.06.2025 11:13
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Bursa, Yalova ve Balıkesir'deki termal tesisler, Kurban Bayramı'nda yüksek doluluk oranları bekliyor.

Türkiye'nin önemli termal kaynaklarına sahip Bursa, Yalova ve Balıkesir'deki tesisler, Kurban Bayramı tatilini dolu geçirecek.

Yılın her mevsiminde yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayan Bursa, Yalova ve Balıkesir'deki termal turizm merkezlerinde bayram tatili öncesinde artan rezervasyonlar dolayısıyla hazırlıklar sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Oylat Kaplıcaları, orman içindeki doğal güzellikleri, mağarası ve son dönemde yapılan yürüyüş yoluyla yerli ve yabancı turistlerce ilgi görüyor.

Yıl boyunca misafirlerini ağırlayan Oylat Kaplıcalarındaki tesisler, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde kapasitelerini dolduruyor.

Oylat Kaplıcaları Satış Pazarlama Müdürü Emin Baydemir, AA muhabirine, bayram tatili boyunca çok sayıda ailenin bölgeyi ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Misafirlerin sadece kaplıcalardan faydalanmak için değil, bölgenin eşsiz doğasında dinlenmek, şehrin stresinden uzaklaşmak için de geldiğini belirten Baydemir, "Oylat Kaplıcaları yerli ve yabancı turistlere doğa harikası yerde termal hizmet sunan çok güzel bir yer." dedi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla rezervasyonların arttığını anlatan Baydemir, şunları kaydetti:

"Doluluk oranı bayram tatilinde yüzde 90'ların üzerine çıkacak. Rezervasyonlarımız devam ediyor. Misafirlerimiz burada sadece doğanın içinde stresten uzak bir ortamdan faydalanmıyor. Eko yürüyüş yolumuz, doğal şelalemiz ve mağaramızla gelecek misafirlerimize çocuklarıyla birlikte eşsiz bir tatil imkanı sunuyoruz. Konuklarımızın doğanın içinde, termal sulardan yararlanarak sağlıklarına kavuşup stresten uzaklaşma imkanı var."

Baydemir, bayram tatili boyunca günlük 1000 konaklama beklediklerini, mağara, kaplıca ve yürüyüş yoluna gelen günübirlik ziyaretçilerle bu sayının daha da artmasını öngördüklerini sözlerine ekledi.

Yalova'daki tesislerde hedef yüzde 100 doluluk

Yalova merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunan Termal ilçesindeki tesislerde Kurban Bayramı tatili için rezervasyonlar yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Yaklaşık 5 bin yatak kapasitesine sahip termal tesisler, İstanbul ve çevre illerden yoğun ilgi görüyor.

Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi de sahip olduğu 3 bin 600 dönüm arazide doğayla iç içe yürüyüşler yapmak, tarihi hamam ve havuzlardan yararlanmak, sessiz ve sakin bir tatil geçirmek isteyen misafirlerini beklemeye başladı.

İşletme Müdürü Mehmed Burhan Topsöğüt, Kurban Bayramı için hummalı bir hazırlık içinde olduklarını söyledi.

Konaklama rezervasyonlarının yüzde 90'ı aştığını belirten Topsöğüt, "Önümüzdeki günlerde neredeyse tam doluluğu yakalayacağız ayrıca günübirlik ziyaretçilerimiz için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tatilde özellikle İstanbul ve Kocaeli güzergahında yaşayan misafirlerimiz 1 saatlik kara yolu mesafesiyle çok rahat ulaşabilir. İstanbul'da bir yerden başka bir yere ulaşmaktan daha kısa sürede Yalova'ya gelip burada doğada, yeşilliğin ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu alandan faydalanabilirler." ifadesini kullandı.

Topsöğüt, 3 önemli şehrin ortasında özel bir konumda bulunduklarını anlatarak, gelecek misafirlerin tarihi yapıları, şifalı suları ve doğayı bir arada bulabileceğini vurguladı.

Edremit Körfezi'ndeki tesisler ziyaretçilerini bekliyor

Balıkesir'in iç turizmde öne çıkan destinasyonlarından Edremit Körfezi'ndeki tesisler, Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, AA muhabirine, bölgenin genellikle iç turizm odaklı olduğunu ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden misafirlerin Kurban Bayramı'nda Edremit'e geleceğini anlattı.

Çetin, bölgedeki tesislerin hazırlıklarını tamamladığını dile getirerek, "Tahmin ediyorum tam doluluk, bayramla beraber gerçekleşecektir. Tüm işletmelerimiz şu anda hazır ve misafirlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Edremit Belediyesi iştiraki olan Ed-Bel Şirketine ait Afrodit Termal Otel'in Müdürü Necmi Dönmez de rezervasyonların yüzde 100'e ulaştığını belirterek, "Otelimiz termal suların olduğu, gelen misafirlerimizin çok rahat ve huzurlu bir şekilde tatil yaptığı bir oteldir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Termal Tesisler Bayramı Dolu Geçirecek - Son Dakika

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