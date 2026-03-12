Terme'de İstiklal Marşı Töreni - Son Dakika
Terme'de İstiklal Marşı Töreni

Terme\'de İstiklal Marşı Töreni
12.03.2026 17:46
Samsun'un Terme ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulü için törende öğrenciler gösteriler sundu.

Samsun'un Terme ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program, Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Program kapsamında öğrenciler şiirler okurken, oratoryo ve çeşitli gösteriler sergilendi. Ayrıca İstiklal Marşı'nın kabul sürecini anlatan sinevizyon gösterimi sunuldu.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Bayırtarla, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Samsun, Kültür, Güncel, Terme, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terme'de İstiklal Marşı Töreni - Son Dakika

