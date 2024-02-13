Samsun'un Terme ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'un Terme ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

Samsun\'un Terme ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. M.A, H.A, H.Ö, E.A. ve İ.Y. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Kazı malzemelerine el konuldu ve şüpheliler jandarmaya götürüldü.

13.02.2024 11:41  Güncelleme: 11:45
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Samsun'un Terme ilçesinde, jandarma ekipleri izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ile Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu M.A, H.A, H.Ö, E.A. ve İ.Y'yi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kullandıkları hilti, balyoz, kürek gibi kazı malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

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