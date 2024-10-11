Terör örgütü PYD/YPG'nin saldırısı sonucu Nusaybin'de şehit olan 12 kişi anıldı - Son Dakika
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Terör örgütü PYD/YPG'nin saldırısı sonucu Nusaybin'de şehit olan 12 kişi anıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında 5 yıl önce terör örgütü PYD/YPG'nin havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi.

11.10.2024 17:46
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı sırasında 5 yıl önce terör örgütü PYD/ YPG'nin havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi.

Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu, İlçe Müftüsü Hasan Yeşildağ tarafından şehitler için dua edildi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, törende, 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı sırasında hain terör örgütü PYD, YPG'nin kalleşçe düzenlediği havan ve roket saldırılarında şehit düşen 12 kişiyi rahmetle andıklarını ve dualarla yad ettiklerini söyledi.

Akkoyun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarih boyunca gücümüzü birlik, beraberlik ve kardeşlik bağından alıyoruz. Bu birlik ve beraberliğe kasteden hain terör örgütlerine asla fırsat vermedik. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak için maalesef türlü türlü yolları denediler. Her zaman için tarihimizden aldığımız güçle, ilhamla terör örgütlerine, fitne ve fesada, bizleri bölmek isteyenlere karşı her zaman daha fazla birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde onlara en güzel cevabı verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Bu topraklar kolay vatan olmadı. Vatan olarak da korunması da elbette kolay değil. Geçmişte atalarımız, bugün bizler, yarın bizlerin evlatları bu kutsal vatan toprağı için gerektiğinde canlarını feda edecektir. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Mardin'de, farklılıkları zenginlik kabul ederek omuz omuza, gönül gönüle huzur içerisinde yaşamaya devam edeceğiz."

Son yıllarda vatandaşların desteğiyle bölgede huzur ortamının tesis edilmesiyle sanayi, üretim, tarım, istihdam gibi her alanda gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Akkoyun, terörle mücadelenin de sürdüğünü vurguladı.

Akkoyun, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da bu topraklarda terör başta olmak üzere huzursuzluk çıkarmak isteyen her kim olursa olsun mücadelemizi karalıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Sizlerin destekleriyle bu topraklarda huzur ortamının sağlanmasını ve devam etmesini temin edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de kardeşlik hukukumuzu devam ettirmek ve güçlendirmek için bu şekilde bir arada olmaktan omuz omuza, gönül gönüle vermekten geri durmayalım. Bu topraklarda fitne çıkarmak isteyen, bölücülük yapmak isteyenlere vereceğimiz en güzel cevap da bu birlik ve beraberliktir." dedi.

Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır ilçede 5 yıl önce yaşanan saldırılarda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarını sabır dileyerek, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Saldırıda babası Mehmet Şirin Demir'i kaybeden gazeteci Gülay Demir ise 5 yıl önce 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde babasının hayatını kaybettiğini belirterek,"Bu memleketin bir tek evladının dahi kanının dökülmemesi için canla başla mücadele edeceğim. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Bizler Dünya Kız Çocukları Günü'nde babasının kanlı gömleği ile uyuyan kızlarız. Gönlümdeki yas ömür boyu devam edecek." diye konuştu.

Programa, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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