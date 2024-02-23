MİT'ten terör örgütüne darbe! Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken yakalanıp Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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MİT'ten terör örgütüne darbe! Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken yakalanıp Türkiye'ye getirildi

PKK/KCK terör örgütünün sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan terörist Kızıl, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu.

23.02.2024 14:05  Güncelleme: 14:17
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) son dönemdeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütünün sözde sorumlarından Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

SAKLANDIĞI YER TESPİT EDİLDİ

MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, sınır ötesinde ortak bir operasyona imza attı. MİT'in hassas çalışmaları sonucu Avrupa'ya kaçma girişiminde bulunan terörist Murat Kızıl'ın saklandığı yer tespit edildi.

MİT'ten terör örgütüne darbe! Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken yakalanıp Türkiye'ye getirildi

YAKALANARAK ADALETE TESLİM EDİLDİ

Adım adım izlenen 'Mazlum Mardin' kod adlı terörist, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken MİT'in ağına takıldı. Yakalanarak Türkiye'ye getirilen Murat Kızıl, adalete teslim edildi.

MİT'ten terör örgütüne darbe! Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken yakalanıp Türkiye'ye getirildi

SURİYE VE IRAK'TA SÖZDE SORUMLU DÜZEYDE FAALİYET GÖSTERDİ

2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan terörist Kızıl, Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Terörist Kızıl, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu.

MİT\'ten terör örgütüne darbe! Murat Kızıl, Avrupa\'ya kaçarken yakalanıp Türkiye\'ye getirildi

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'ten terör örgütüne darbe! Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken yakalanıp Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kerim Dokuz: Berede yakalanmış hiç açık bi haber değil . Nerde yakaladınız kardeşim hangi ülkede bu nasıl içerik anlayamadık 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: MİT'ten terör örgütüne darbe! Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken yakalanıp Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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