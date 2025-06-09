Ters Yönde Giden Sürücüye Ceza

BARTIN- Karabük yolunda otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü cep telefonuyla görüntülendi. Sürücüye 15 bin 587 TL ceza uygulanıp, ehliyetine de 2 ay el konuldu.

Dün akşam saatlerinde Karabük istikametinden Bartın'a seyir halinde olan O.U., yönetimindeki otomobille, sıkışan trafikte önündeki araçları geçmek için ters yöne girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla, polis ekipleri sürücüyü tespit etti. Sürücü O.U.'nun ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve 15 bin 587 TL de idari para cezası kesildi. O.U. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. DHA)