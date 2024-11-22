Texas'ta İncil Referanslı Müfredat Onaylandı

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NEW ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinden sonra Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Texas eyaletinde, ilkokul müfredatına İncil referansları içeren dersin eklenmesi onaylandı.

Eyalette tartışma konusu olan İncil referansları içeren okul müfredatının oylaması bugün Texas Eğitim Kurulu tarafından yapıldı.

Kurulda, 1 oy farkla (8'e 7) onanan "Blubonnet" isimli müfredatın, eyaletin eğitim kurumlarında onaylı materyaller listesine eklenmesi kararlaştırıldı.

Texas'taki okullar, kullanmak istedikleri müfredatı kendileri seçebilecek, ancak eyalet, Bluebonnet müfredatını tercih eden okullara öğrenci başına 60 dolar mali teşvik sunacak.

Ağustos 2025'te hazır olması planlanan müfredat, anaokulundan beşinci sınıfa kadar olan dönemi kapsayacak. Müfredatta bazı derslerde herkes tarafından bilinen İncil hikayelerine yer veriliyor.

Texas'ta geçen yıl kamu okullarında sertifikasız din adamlarının işe alınmasına izin verilmiş ve Tevrat'ta bahsi geçen On Emir'in devlet okullarında sergilenmesinin zorunlu kılınması için baskı yapılmıştı. Texas Eğitim Ajansı, mayısta yayımladığı basın bülteninde dini müfredatı savunmuştu.

Texas Valisi Greg Abbott da daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu İncil müfredatına destek verdiğini açıkça dile getirmişti. Eyaletteki bazı sivil toplum kuruluşları müfredatı, İncil ve Tevrat dışında diğer inanç ve kutsal kitapların yer almadığı gerekçesiyle eleştirmişti.

Louisiana ve Oklahoma gibi dindarlığın yüksek olduğu eyaletlerde de benzer girişimler tartışma ve davalara sebep olmuştu.