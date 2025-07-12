Texas'ta Sel Felaketi: 27 Çocuk Hayatını Kaybetti

NEW ABD'nin Texas eyaletinde 4 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde çoğu çocuk 27 kişinin hayatını kaybettiği "Mistik Kampı"nın, son yıllarda yapılan başvurularla "Özel Sel Tehlikesi Alanı" statüsünden çıkarıldığı belirtildi.

Associated Press (AP) ajansının araştırmasına göre, Mistik Kampı alanı, 100 yıllık sel haritası içinde bulunmasına rağmen yeni düzenlemelerle genişletildi.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) tarafından "Özel Sel Tehlikesi Alanı" kabul edilen Mistik Kampı'nın bulunduğu bölge, kamp yetkilileri tarafından 2013, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan başvurular üzerine sel alanı statüsünden çıkarıldı.

FEMA, söz konusu başvurularda sel haritası değişikliği taleplerinin yüzde 90'ını kabul etti ve yaklaşık 30 yapıyı sel alanı statüsü dışına çıkardı. Bunun üzerine kamp yetkilileri, Guadalupe Nehri etrafındaki iki ayrı kamp alanında yapılaşmayı daha da genişletti.

Araştırmada, Mistik Kampı yetkililerinin, kampın mevcut sigorta primlerini düşürerek sel sigortası yaptırma zorunluğundan kaçınmak, daha az maliyetli düzenlemelerle yenileme ve yeni yapılar eklemenin önünü açmak için FEMA'nın sel haritasını değiştirme talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Sellerden 2 gün önce, 2 Temmuz'da yapılan son denetlemede, kampın iki ayrı lokasyonunda 557 kampçı ve 100'den fazla personelin görev yaptığı belirtildi.

Texas'taki sel

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağış sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 50 bine yakın kişinin bulunduğu alanda yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmiş, dün de bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini, felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.

Sellerde, Mistik Kampı alanındaki çoğu çocuk 27 kampçı dahil 129 kişi hayatını kaybederken, kayıp 150 kişinin aranmasına devam ediliyor.