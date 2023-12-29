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TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt - Son Dakika
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TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt

Suudi hükümetinin, Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcuların İstiklal Marşı'nı okumasına izin vermeyeceği iddialarına TFF'den yanıt geldi. Açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. yıl kutlama etkinlikleriyle, şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" denildi.

29.12.2023 - 15:56,  Güncelleme: 16:08
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşanıyor. Suudların İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermeyeceği öne sürülürken TFF'den yapılan açıklamada tüm iddialar yalanlandı.

"İSTİKLAL MARŞI'NA İZİN YOK" SÖYLENTİSİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Suudi hükümetinin, Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sahaya Atatürk pankartı ve tişörtü ile çıkmasına ve İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermediği öne sürüldü. İki kulübün yasağın kaldırılmasını talep ettikleri ve taleplerin kabul görmemesi durumunda sahaya çıkmama kararı aldıkları ifade edilirken TFF'den konuya ilişkin bir açıklama geldi.

TFF İDDİALARI YALANLADI: MAÇ, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞIMIZ İLE BAŞLAYACAK

TFF'den konuyla iligli yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli Basın Mensupları, Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. yıl kutlama etkinlikleriyle, şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz. Türkiye Futbol Federasyonu"

GELİŞMEYİ FENERBAHÇE BAŞKANI KOÇ DUYURDU

Riyad'daki Süper Kupa finalinde yaşanan krizi ilk duyuran isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç oldu. Suudi Arabistan'da Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Koç, karşılaşmaya Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünün yazılı olduğu pankartla çıkmak istediklerini belirterek "Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi. Tam belli değil, duruma göre bakacağız" dedi.

GALATASARAY: İSTİKLAL MARŞI OKUNMAZSA MAÇA ÇIKMAYACAĞIZ

Gazeteci Nevzat Dindar'a konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "İstiklal Marşımızın okunmaması halinde maça çıkmayacağız" dedi.

"ATATÜRK" ETİKETİ TWITTER'DA TT OLDU

Süper Kupa finali öncesi yaşanan kriz sosyal medya platformu X'te de gündem oldu. Yüzlerce kullanıcının konuyla ilgili yorumları sonrası "Atatürk" etiketi kısa sürede TT oldu.

TFF\'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı\'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
YORUMLAR (4)
  • Beşiktaş 1903: Bizdeki arapcilar şunu bilmiyor araplar öyle Türkçü degil Yanıtla 8 2
  • tolga karabulut: PARANIN DİNİ İMANI YOKTUR / DÜNYA LİDERİ SÖZÜ :d Yanıtla 7 1
  • MUŞİ DAYI: Delinin biri kuyuya taş atmış çıkarmaya çalışıyorlar, kulüpler açıklama yapana kadar federasyonu arayıp sormamışlarmı işin aslını. Yanıtla 0 1
  • Akın Dündar: İSTİKLAL MARŞI DİYORUZ N ORM ENDER MARŞI DEĞİL BU NE SAÇMA İŞ Yanıtla 0 0

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SON DAKİKA: TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt - Son Dakika
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