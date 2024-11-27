THY'den Avustralya ve Şili'ye Yeni Uçuşlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

THY'den Avustralya ve Şili'ye Yeni Uçuşlar

THY\'den Avustralya ve Şili\'ye Yeni Uçuşlar

THY, Avustralya'nın Sidney ve Şili'nin Santiago şehirlerine haftada 4 sefer düzenleyecek.

27.11.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yollarının (THY) Avustralya ve Şili'ye yeni seferler başlatacağını belirterek, her iki destinasyonda da haftada 4 gün uçuş planlandığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, THY'nin Avustralya'nın Sidney şehrine seferlere başlama talebi doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından birçok ülkeyle ara nokta belirleme konusunda görüşme gerçekleştirildiğini ifade etti.

Malezya ile anlaşmaya vardıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Yarın itibarıyla Kuala Lumpur duraklamalı olarak THY'nin İstanbul-Sidney seferleri başlayacak. THY, bu yıl başlattığı Melbourne seferlerinden sonra Sidney'e de uçmaya başlayarak Avustralya'da ikinci bir destinasyona daha hizmet vermeye başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Haftada 4 gün uçuş planlandı

Uraloğlu, söz konusu uçuşlarda uçağın ilk olarak Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur Havalimanı'nda duraklayacağını ve yakıt ikmali yapacağını aktararak, "Uçaklar burada geçireceği 70 dakikanın ardından Sidney seferine devam edecek. Uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi gerçekleştirilecek. İlk uçak İstanbul Havalimanı'ndan saat 13.15'te havalanacak ve ertesi gün saat 16.30'da Sidney Kingsford Smith Havalimanı'na inecek. Sidney'den kalkış yapacak uçak ise 20.40'ta havalanacak ve ertesi gün saat 10.15'te İstanbul Havalimanı'na inecek." ifadelerini kullandı.

"THY ilk defa Şili'ye uçuş gerçekleştirecek"

Uraloğlu, 18 Aralık 2024 itibarıyla THY'nin, İstanbul- Santiago hattında haftada 4 sefer düzenlemeye başlayacağı bilgisini de vererek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bayrak taşıyıcısı THY, İstanbul'dan Şili'ye gerçekleştireceği uçuşlarda önce Brezilya'nın Sao Paulo şehrine, buradan da Şili'nin başkenti Santiago'ya vararak uçuşunu tamamlayacak. Böylece, THY ilk defa Şili'ye uçuş gerçekleştirmiş olacak. Uçuşlar İstanbul'dan pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak. Sao Paulo duraklamalı uçaklar İstanbul'dan saat 20.35'te kalkacak ve 09.45'te Santiago'da olacak. Dönüş uçuşlarında da saat 11.40'ta Santiago'dan havalanacak uçak 11.20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Sidney ile 348 noktaya ulaşan uçuş ağımız, Santiago uçuşlarının da başlamasıyla 349'a çıkacak."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Avustralya, Havacılık, Santiago, Ekonomi, Ulaşım, Aralık, Turizm, Güncel, Şili, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY'den Avustralya ve Şili'ye Yeni Uçuşlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
12:39 ’’Yenidoğan Çetesi’’ davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı’ndan tepki ''Yenidoğan Çetesi'' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki
11:02 Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
19:54 Gergerlioğlu’nun Kürtçe Konuşması Meclis’te Tepki Çekti Gergerlioğlu'nun Kürtçe Konuşması Meclis'te Tepki Çekti
19:44 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı
19:09 Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho’nun videosunu beğendi Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun videosunu beğendi
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
18:50 DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında ’mevzuat’ tartışması DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında 'mevzuat' tartışması
18:34 Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
18:14 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan’da izleyecek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da izleyecek
17:56 RAMS Başakşehir’de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı RAMS Başakşehir'de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 14:22:40. #1.12#
SON DAKİKA: THY'den Avustralya ve Şili'ye Yeni Uçuşlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.