THY, Sidney'e İlk Uçuş Seferini Başlattı

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Dünyada en fazla ülkeye uçan Türk Hava Yolları (THY), en uzun uçuş rotası olan Avustralya'nın Sidney şehrine ilk seferini gerçekleştirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre şirket, küresel uçuş ağını 6 kıtada 351 destinasyona ulaştırdı.

Dün, İstanbul ile Sidney arasında gerçekleştirilmeye başlanan seferler, haftada 4 gün Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur aktarmalı olarak "Airbus A350-900" tipi uçakla gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin tarihindeki en uzun uçuş rotası olan bu sefer ile ağlarına ikinci Avustralya şehrini eklemekten mutluluk duyduğunu belirtti.

İstanbul-Sidney uçuşlarının Avrupa ile Avusturalya arasında köprü vazifesi göreceğini kaydeden Ekşi, "Sidney uçuşlarımız, misafirlerimizi de Türk Hava Yollarının konforu ve misafirperverliğiyle dünyaya bağlama konusundaki taahhüdümüzü temsil ediyor. Yakın gelecekte seyahati kesintisiz gerçekleştirebilecek menzilde uçakları filomuza dahil ederek Avustralya'dan İstanbul'a direkt uçuş gerçekleştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Güney Galler Eyaleti Çalışma ve Turizm Bakanı John Graham, THY'nin Sidney'e uçuşlarını, kentin ziyaretçi sayısında artış sağlayacak önemli bir mihenk taşı olarak gördüklerini belirtti.

İstanbul'dan başlayan yeni rotanın, havalimanlarının kapasitesini artırarak daha fazla ziyaretçiyi Yeni Güney Galler eyaletine getireceğine dikkati çeken Graham, "Bu, eyalet genelindeki turizm destinasyonlarımızda istihdam ve ekonomik büyümeyi artıracaktır. Daha fazla yolcunun havalimanlarımızı kullanması, Minns Hükümeti'nin eyalet çapındaki ziyaretçi ekonomisinde istihdamı ve büyümeyi artırma planının bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk Hava Yollarını Sydney'de ağırlamaktan gurur duyuyoruz"

Sidney Havalimanı Üst Yöneticisi Scott Charlton da şunları ifade etti:

"Türk Hava Yollarını Sidney'de ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu yeni hizmet, Sidney'in zaten güçlü olan uluslararası ağını güçlendirmekle kalmıyor, yolculara Türk Hava Yollarının İstanbul'daki geniş merkezi aracılığıyla Avrupa ve ötesine daha fazla seçenek ve bağlantı sunuyor. Türk Hava Yolları, pazara ek rekabet getirmesinin yanı sıra Yeni Güney Galler'de ikamet eden 15 binden fazla Türkiye doğumlu Avustralyalı ve Türkiye'nin Avustralyalı gezginleri için en popüler destinasyonlardan biri olacağına eminiz."

İstanbul-Sidney bileti 999 dolar

THY'nin Sidney çıkışlı ve İstanbul varışlı uçuşlarının açılışa özel tanıtım fiyatı 1489 Avustralya doları, İstanbul çıkışlı ve Sidney varışlı seferlerinin fiyatı ise 999 Amerikan doları olarak belirlendi.

Avustralya'nın en büyük şehri ve Yeni Güney Galler'in başkenti olan Sidney, iş, turizm ve sanat açısından önemli bir küresel merkez olarak ön plana çıkıyor. Ünlü Sidney Opera Binası ve Liman Köprüsü'ne ev sahipliği yapan şehir, hem iş hem de tatil amaçlı kıtaya gelen ziyaretçilerine THY konforunu ve misafirperverliğini sunacak.