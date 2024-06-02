THY ve Air China, serbest satışa dayalı kod paylaşımı anlaşması imzaladı - Son Dakika
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THY ve Air China, serbest satışa dayalı kod paylaşımı anlaşması imzaladı

THY ve Air China, serbest satışa dayalı kod paylaşımı anlaşması imzaladı

Türk Hava Yolları (THY) ile Air China, serbest satışa dayalı 'Kod Paylaşımı Anlaşması' imzaladı. İstanbul ve Pekin arasındaki uçuşları kapsayan anlaşma, Türkiye ve Çin arasındaki bağlantıyı güçlendirecek ve turizm ile ekonomik alışverişi destekleyerek yeni fırsatlar sunacak. Her iki hava yolu da bu işbirliğinin büyümeye ve havacılık endüstrisine fayda sağlayacağını öngörüyor.

02.06.2024 19:09
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Türk Hava Yolları (THY) ile Air China, serbest satışa dayalı "Kod Paylaşımı Anlaşması" imzaladı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ve Air China, uzun süredir devam eden blocked-space satış esasına dayalı kod paylaşımı anlaşmasını, serbest satış esasına dayalı kod paylaşımı anlaşması olarak yeniledi.

Başlangıçta İstanbul ve Pekin arasındaki uçuşları kapsayacak anlaşma, iki hava yolu arasındaki stratejik işbirliğinde önemli bir kilometre taşı olacak ve bu ortaklığın kapsamının gelişmesi ve genişlemesi için zemin hazırlayacak.

Yeni serbest satış modeli, her iki havayolunun yolcularına daha fazla esneklik ve seyahat seçeneği sunarken, stratejik açıdan büyük önem taşıyan Türkiye ve Çin arasındaki bağlantıyı da güçlendirecek. Bu anlaşma, Türk Hava Yolları ve Air China'nın ortak yolcularının seyahat deneyimlerini kolaylaştırma ve iki hava yolu arasındaki bağları güçlendirme konusundaki kararlılığın altını çiziyor.

Ayrıca, yeni düzenlemenin iki ülke arasındaki turizmi ve ekonomik alışverişi güçlendirmesi bekleniyor. Bu gelişme yolculara sadece gelişmiş seyahat kolaylığı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel ve ticari etkileşimler için de yeni fırsatlar sunacak. Her iki hava yolu da bu işbirliğinin yolcu trafiğinde önemli bir artışa katkıda bulunacağını, karşılıklı büyümeyi teşvik edeceğini ve daha geniş havacılık endüstrisine fayda sağlayacağını öngörüyor.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, İstanbul, Türkiye, Pekin, Ulaşım, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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