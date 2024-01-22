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THY, yabancı otoritelerin emniyet denetlemelerinde başarılı oldu - Son Dakika
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THY, yabancı otoritelerin emniyet denetlemelerinde başarılı oldu

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, son bir yılda 39 ülkede yapılan 82 emniyet denetlemesinde neredeyse hiçbir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Ekşi, uluslararası denetleme kuruluşları tarafından yapılan testlerde THY'nin en iyi havayolları arasında yer aldığını belirtti.

THY, yabancı otoritelerin emniyet denetlemelerinde başarılı oldu
22.01.2024 - 18:13,
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, son bir yılda 39 ülkede şirket uçaklarına yabancı otoritelerce yapılan 82 emniyet denetlemesinde neredeyse sıfıra yakın bulguya ulaşıldığını bildirdi.

Ekşi, uluslararası denetleme kuruluşlarınca THY uçaklarına yapılan "Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA)" testlerinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

72 THY uçağına SAFA denetlemesi yapıldığını belirten Ekşi, "Yabancı sivil havacılık otoriteleri tarafından, son 1 sene içinde 39 ülkede 55 meydanda 72 uçağımıza 82 emniyet denetlemesi yapıldı. Elde ettiğimiz bulgusuzluk değeri (0,25) ile en iyi havayolları arasında yerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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