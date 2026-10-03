Tigray Barış Güçleri, Mekelle'deki Alula Aba Nega Havalimanı'nı ele geçirdi

Etiyopya'da hükümet yanlısı güçlerin, ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinin başkenti Mekelle'deki Alula Aba Nega Havalimanı'nın kontrolünü yeniden ele geçirdiği bildirildi.

Hükümet yanlısı Tigray Barış Güçleri tarafından yapılan açıklamada, Mekelle Alula Aba Nega Havalimanı'nın tamamen kontrol altına alındığı ve güçlerin kent merkezine doğru ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) yöneticilerinin Eritre'ye doğru kaçtığı da öne sürüldü ancak bu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Etiyopya federal güçlerinin de havalimanının kontrolünü ele geçirdiği, gelişmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklar tarafından doğrulandı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in ofisinden ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

Havalimanı eylülden bu yana TPLF'nin kontrolündeydi

Alula Aba Nega Havalimanı, Tigray'da çatışmaların yeniden şiddetlendiği 23 Eylül'den bu yana TPLF öncülüğündeki güçlerin kontrolündeydi.

TPLF'ye bağlı güçler aynı tarihte Mekelle ve Şire'deki havalimanlarını ele geçirirken, Aksum Havalimanı'nın da kontrol altına alındığı bildirilmişti. Bunun ardından Ethiopian Airlines, bölgedeki üç noktaya uçuşlarını askıya almıştı.

Havalimanının yeniden hükümet güçlerinin kontrolüne geçmesi, federal güçlerin Tigray'ın güneyinden Mekelle'ye doğru yürüttüğü karşı operasyonun son aşamasını oluşturuyor.

Etiyopya-Eritre ilişkilerinde gerilim tırmandı

Tigray'daki çatışmalar, Etiyopya ile komşusu Eritre arasındaki diplomatik gerilimin de arttığı dönemde yaşanıyor.

Etiyopya, Eritre'yi ülkenin kuzeyindeki hükümet karşıtı silahlı gruplara destek vermekle suçlayarak Eritre'deki büyükelçiliğini kapatmış ve 10 Eritreli diplomatı sınır dışı etmişti. Eritre ise suçlamaları reddederek Etiyopya ile diplomatik ilişkilerini kesti.

Tigray'da yeniden başlayan çatışmalar, 2020-2022'deki savaşın ardından Kasım 2022'de imzalanan Pretoria Barış Anlaşması'nın geleceğine ilişkin endişeleri artırıyor. Bölgedeki son gelişmelerin Etiyopya'nın yanı sıra Eritre ve diğer komşu ülkeleri de içine alabilecek daha geniş bir bölgesel krize dönüşmesinden endişe ediliyor.