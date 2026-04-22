TİKA\'dan Arnavutluk\'a Bilim ve Adalet Desteği

22.04.2026 18:00
TİKA, Arnavutluk'taki Bilimler Akademisi ve Ulusal Arabulucular Odasına destek projeleri açtı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk Bilimler Akademisi ve Ulusal Arabulucular Odasına destek sağladı.

Arnavutluk Bilimler Akademisi Basımevi kurulumu ile Arnavutluk Ulusal Arabulucular Odasının mobilya ve teknik ekipman temini projelerinin açılış törenleri yapıldı.

İki kurumda ayrı ayrı düzenlenen törenlere Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, TİKA Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Erciyes, Arnavutluk Bilimler Akademisindeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Akademi'nin kurulmasından bu yana ülkede bilimsel düşüncenin gelişmesine, kültürel mirasın korunmasına ve entelektüel birikimin artmasına büyük katkılar sağladığını söyledi.

TİKA'nın yardımıyla basımevinin faaliyete geçmesiyle bu katkının çok daha artacağını kaydeden Erciyes, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' Bilimin gelişmesi için yapacağımız her türlü çalışma, bu alanda yapacağımız işbirliği ülkelerimizi daha da ileriye götürecektir. TİKA da bugün olduğu gibi Arnavutluk'ta birçok alanda bilimsel, toplumsal çalışmalara destek vermektedir." diye konuştu.

TİKA Başkan Yardımcısı Coşkun, Arnavutluk Bilimler Akademisinde bunun ikinci projeleri olduğuna işaret ederek, "Biz kitaba ve bilime yapılan katkının ve bu hususta yapılan çalışmanın en büyük çalışma, en büyük katkı olduğuna inanıyoruz. Burada öğrencilerden bilim insanlarına kadar hepimizin ortak noktası kitap ve bilimsel çalışma." dedi.

Arnavutluk Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Vasil Tole de TİKA'nın mali desteği sayesinde, Akademi'nin bugün kendi matbaasına sahip olduğunu belirterek, "Bu, TİKA'nın Arnavutluk'taki araştırmacılar ve bilimsel ürünler yararına Akademi'miz ile ilk işbirliği değil. Bu nedenle, TİKA'ya çok minnettarız." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Ulusal Arabulucular Odasına mobilya ve teknik ekipman temini

Büyükelçi Erciyes, Arnavutluk Ulusal Arabulucular Odasındaki etkinlikte yaptığı açıklamada, TİKA'nın ofise yaptığı desteğin bu kurumun kapasitesini artıracağını ve faaliyetlerini daha etkili şekilde sürdürmesini sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Desteğin adalet sisteminin kuvvetlenmesini ve bu sisteme duyulan güvenin artmasını sağlayacağını vurgulayan Erciyes, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem adalet sisteminin reforme edilmesi, kuvvetlenmesine hem Avrupa Birliği yolunda atılan bu adımlara destek olacaktır. Ben burada TİKA'ya da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu, TİKA'nın toplumun her alanına sağladığı desteği göstermektedir. Bu faaliyetler iki ülke arasında uzun yüzyıllara dayanan, iki ülke arasındaki insani bağların bir sonucudur. Biz bu temel üzerinde Arnavutluk'la, her alanda, adalet, eğitim, kültürel alanda her alanda işbirliğimizi sürdüreceğiz ve ilişkilerimizi, dostluğumuzu çok daha ileriye taşıyacağız."

Coşkun, TİKA'nın kurulduğu 1992 yılından bugüne kadar 170 ülkede çeşitli proje ve faaliyetler uyguladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Arnavutluk'ta da proje sayımız 800'e yaklaştı, bu yıl 30'u geçeceğiz. Sayın Büyükelçi'mizin de söylediği gibi Silahlı Kuvvetlerden eğitime, bilimden adalete kadar birçok sektörde Arnavutluk'un kurumsal altyapısını geliştirmek üzere destekler veriyoruz. TİKA bir kalkınma ajansı ve dünyanın her yerinde faaliyet gösteriyor ama Arnavutluk gibi dost ve kardeş ülkelerde faaliyetlerde bulunmak bizim için ayrıca mutluluk verici."

Arnavutluk Adalet Bakan Yardımcısı Elona Hoxha, Arnavutluk Hükümetinin, tüm vatandaşların adalete erişimine önem verdiğini vurgulayarak, "Adalet Bakanlığı adalete erişime daha fazla öncelik vermektedir. Bu vesileyle (Türk) büyükelçisinden ve TİKA'dan, sadece Ulusal Arabuluculuk Odası ile değil, Adalet Bakanlığı ile de arabuluculuk alanındaki işbirliğini derinleştirmek için destek rica ediyorum." diye konuştu.

Ulusal Arabulucular Odası Başkanı Drita Avdyli de TİKA tarafından yapılan tüm yatırımları kutlamak için bir araya geldiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

